Автоэксперт объяснил, с чем связан рост цен на зимнюю резину

Автоэксперт и ведущий «Авторадио» Дмитрий Попов рассказал, почему взлетели цены на зимнюю резину, и пора ли жителям Петербурга «переобувать» свои автомобили. Об этом написал Piter.TV.

Минувший ночью столбик термометра в Санкт-Петербурге опустился до минусовых отметок. По словам автоэксперта, менять летнюю резину на зимнюю можно при температуре +5 градусов. Кто не успел «переобуться», тот уже опоздал, поскольку только вчера по причине плохой погоды и неподготовленности водителей в Северной столице были зафиксированы десятки ДТП.

Что касается роста цен на зимнюю резину, тут, по словам автоэксперта, сыграли три главных фактора. Во-первых, общая экономическая ситуация в стране, во-вторых — своеобразная «реклама» зимы от государства. Третий фактор связан со страхом получения штрафов за отсутствие сезонной резины.

«Людям говорят в новостях, что нас ждет классическая зима, что будет много снега и льда. Народ напугался и побежал покупать шины. К тому же, люди думают, что существуют какие-то нормативно-правовые требования, связанные с зимними колесами. Но пока по-прежнему в перечне неисправностей в приложении к ПДД не значится требование использовать зимой зимние колеса», — подчеркнул автоэксперт.

Закон, предусматривающий штраф за использование шин не по сезону, находится на разработке в Госдуме с прошлого года, однако единого решения по нему пока принято не было.