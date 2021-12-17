Автоэксперт объяснил повышение цен на автомобили «омерзительным поведением» продавцов

В 2021 году стоимость на автомобили выросла на 20-25%. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, это явление объясняется следствием «омерзительного поведения» продавцов, написала «Общественная служба новостей».

Хайцеэр отметил, что при рыночной экономике цену диктует именно продавец, а покупатель может лишь отказаться от сделанного ему предложения.

«Все происходит очень цинично. Мы вернулись во времена АвтоВАЗ-техобслуживания, когда продавец диктует условия покупателю. Тут выбор покупателя. Это омерзительно, неприятно, часто даже обман. Но мы же не спорим о цене на гречку, молоко или сахар, цене на услуги ЖКХ», — процитировала «Экономика сегодня» слова Хайцеэра.

Эксперт рекомендовал автолюбителям повременить с покупкой автомобиля, поскольку он не является товаром первой необходимости.