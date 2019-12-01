Автоэксперт объяснил, почему могло лопнуть колесо упавшего с моста в Забайкалье автобуса

Пассажирский автобус слетел с моста в Забайкалье из-за лопнувшего колеса. Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в разговоре с «360» объяснил, что могло привести к повреждению машины, из-за которого случилось происшествие.

«Тут причин довольно много. Главная из них — это изношенность резины. Мы же не знаем, в каком состоянии была эта резина, сколько лет она отбегала», — отметил он.

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Вторая причина не менее важная, уверен Моржаретто. К ней можно отнести наскок на какой-нибудь острый камень или гвоздь. «Примерно 50 на 50. Первая или вторая причина», — заявил автоэксперт.

Мороз в Забайкалье никак не мог повлиять на разрыв резины. По словам собеседника, современные резины нормально реагируют на низкие температуры. Исключение составляет только «какая-то совсем левая резина». Однако такой проблемы в России уже давно нет, уверен Моржаретто.

Обычная резина хорошо ходит в -16 и -20 градусов — такая температура была в момент аварии. Проблемы могут начаться при -25 градусах. Тем не менее в этом вопросе нужно проводить экспертизу, потому что с первого взгляда нельзя установить точную причину.

Пассажирский автобус выехал из Сретенска, но на 60-м километре у него лопнуло переднее колесо. В результате машина упала с моста на лед реки Куэнга днем 1 декабря.

Всего в салоне автобуса находились 43 человека. Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 получил травмы. Пострадавших доставили в больницу.