Автоэксперт объяснил, почему машина не заводится в мороз

«Причиной того, что машина не заводится в мороз, является наличие каких-либо неисправностей», — заметил специалист.

По его словам, повреждения в системе зажигания или истекший срок эксплуатации чаще все становятся причинами отказа авто заводится при минусовых температурах.

Соломкин добавил, что на подобную ситуацию дополнительно может повлиять топливо плохого качества или не подходящее по сезону.

«Для выявления причины требуется диагностика на квалифицированном сервисе», — отметил собеседник издания.