Автоэксперт объяснил, почему брокеры выгоднее салонов официальных дилеров

Глава крупной региональной компании по продаже машин с пробегом «Автоброкер» Леонид Епищенко объяснил, почему брокеры выгоднее салонов официальных дилеров.

По его словам, в последнее время стали покупать больше машин с пробегом. По данным статистики Яндекс Wordstat на июнь этого года, пользователи каждый месяц делают порядка 500 тысяч запросов, касающихся покупки подержанных автомобилей.

Епищенко считает, что причиной этого являются недавние ограничениями на продажу авто в салонах официальных дилеров. Это произошло из-за дефицита в связи с проблемами с поставками. Эксперт заметил, что рост рынка машин б/у прослеживается уже не один год, пишет «ПолитЭксперт».

«Все больше автолюбителей не готовы покупать новый автомобиль, так как он сильно теряет в цене при продаже через пару лет. Такой финансовой потери не происходит при покупке машины с пробегом», — пояснил специалист.

Помимо прочего, у автоброкеров можно выбирать машину не только по цене, но и по бренду, модели и оснащению. Отмечается, что в салонах таких услуг и возможностей нет.