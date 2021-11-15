Автоэксперт объяснил, как выбрать огнетушитель в машину

Автоэксперт Петр Баканов обсудил с ИА Nation News главные факторы при выборе огнетушителя в машину.

Индикатор состояния огнетушителя является первым фактором. Если он показывает зеленый цвет, это значит, что давление нормальное. При желтом огнетушитель подходит для использования. Красный цвет предупреждает, что огнетушитель использовать нельзя. Другой важнейший фактор — это объем.

«Здесь рекомендация одна — чем огнетушитель больше, тем лучше. Но, на самом деле, очень сложно сказать, какой объем огнетушителя необходим для того, чтобы потушить то или иное возгорание», — отметил Баканов.

Он заметил, что большой огнетушитель будет сложно перевозить в машине, поскольку может не хватить места.

«Однако подчеркну, что объем огнетушителя в пять-семь литров является оптимальным», — добавил собеседник информагентства.