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    28 августа 2020, 19:28

    Автоэксперт объяснил, как правильно покупать машину с рук

    Артур Блянихов

    Автоэксперт Святослав Данилов рассказал телеканалу «Санкт-Петербург», как правильно покупать подержанные автомобили.

    Специалист пояснил, что, во-первых, надо изучить объявления в Сети и выбрать около 10 вариантов, которые подходят по внешнему состоянию, марке и возрасту.

    Затем нужно выяснить подробную информацию о модели, позвонив по каждому из объявлений. «Невские новости» отметили, что у владельца необходимо выяснить, какие у машины недостатки, попадала ли она в ДТП, узнать VIN-номер.

    Новости SMI.FM