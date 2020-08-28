Автоэксперт объяснил, как правильно покупать машину с рук

Специалист пояснил, что, во-первых, надо изучить объявления в Сети и выбрать около 10 вариантов, которые подходят по внешнему состоянию, марке и возрасту.

Затем нужно выяснить подробную информацию о модели, позвонив по каждому из объявлений. «Невские новости» отметили, что у владельца необходимо выяснить, какие у машины недостатки, попадала ли она в ДТП, узнать VIN-номер.