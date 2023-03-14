Транспорт 14 марта 2023, 18:27 Автоэксперт Никита Гудков рассказал о тонкостях покупки машин, ввезенных по параллельному импорту

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Сейчас все больше моделей ввозят в Россию по параллельному импорту, но при покупке такой машины стоит обратить внимание на ряд особенностей. Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков, передала «Вечерняя Москва».

Он напомнил, что сейчас в Россию по параллельному импорту ввозят Renault, Kia, Hyundai, Dacia, Hino, Peugeot, Ford, Mazda, Genesis, Citroen, Opel, Isuzu. Если водитель решил приобрести такое авто, он должен убедиться в наличии у него документа от производителя, подтверждающего, что оно прошло проверку. Это может быть «Одобрение типа транспортного средства» или «Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства». Если такой бумаги нет, человек рискует попасть под отзыв машины и остаться без нее.

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Другой важный момент — распространяется ли гарантия на транспорт, ввезенный по параллельному импорту. Однозначного ответа на него пока нет, что несет определенные риски.

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Кроме того, автомобиль не будет адаптирован для российских дорог.

«Разработанные для российского рынка автомобили имеют и увеличенный клиренс, и различную защиту снизу, и даже подвески, перенастроенные в расчете на наши дорожные условия. У них есть и полный комплекс зимних аксессуаров, например различные системы подогрева», — отметил Никита Гудков.

Наконец, в медиасистеме авто может отсутствовать не только русский, но и английский язык.

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