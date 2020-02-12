Автоэксперт назвал закон об аннулировании ТО «странным»
Сотрудники ГИБДД смогут аннулировать результаты техосмотра, если диагностика проводилась с нарушениями порядка. Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что этот закон ничего не изменит. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Это странный закон, который вступает в силу через полгода, он не обелит рынок», — сказал эксперт.
Также он объяснил, что возможное наказание не прибавит водителям мотивации проходить техосмотр, а значит они продолжат его покупать.
«Это из серии „А если у вас не будет, мы вас накажем“, рынок так частично серым и останется», — подытожил Моржаретто.