Автоэксперт назвал закон об аннулировании ТО «странным»

«Это странный закон, который вступает в силу через полгода, он не обелит рынок», — сказал эксперт.

Также он объяснил, что возможное наказание не прибавит водителям мотивации проходить техосмотр, а значит они продолжат его покупать.

«Это из серии „А если у вас не будет, мы вас накажем“, рынок так частично серым и останется», — подытожил Моржаретто.