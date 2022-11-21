Транспорт 21 ноября 2022, 04:13 Автоэксперт назвал условие для снижения цен на машины в России Автоэксперт Кадаков: падение цен на автомобили в России произойдет при насыщении рынка РИА «Новости»

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Новые автомобили в России подешевеют, только если отечественный рынок насытится товаром. Об этом завил автомобильный эксперт Максим Кадаков в интервью радио Sputnik.

Кадыков оценил сегодняшний дефицит машин в миллион единиц. Если этот миллион прибавить к тем авто, что уже есть на рынке, то вполне можно ожидать снижения цен.

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«Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдет насыщение, цены по-серьезному не сбросят», — сказал эксперт.

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Он добавил, что и в данном случае есть нюансы. Спрос потребителей должен удовлетворяться равномерно. Поступающие на продажу автомобили должны быть разных марок и моделей. Иначе подешевеют только те машины, которые заполнят рынок, а другие останутся все такими же дорогими.

«Условно, если будет много машин Lada, то машины Hyundai или Mercedes, которых на рынке все меньше, от этого дешевле не станут», — подчеркнул Кадаков.

Ранее президент Владимир Путин потребовал сделать покупку авто более доступной для российских семей в нынешних условиях. По его словам, на доступность покупки машины не должны влиять сложности с логистикой, наличием запчастей и другие проблемы.