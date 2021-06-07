Автоэксперт назвал самые надежные виды коробок передач

Главред издания «За рулем» Максим Кадаков обсудил с ИА Nation News признаки, свидетельствующие о неисправности коробки передач.

По словам специалиста, любые посторонние звуки, появляющиеся в авто, свидетельствуют об естественном износе и появлении какой-то неисправности.

«Так, если при начале движения или во время переключения передач появляются какие-то толчки и рывки, сопровождающиеся звуком, то это серьезный знак, что коробке нужно внимание», — указал Кадаков.

Он посоветовал менять фильтр и масло в автомобильной коробке даже в том случае, если этого не требует производитель.

«Самой живучей на данный момент является гидромеханический автомат, то есть традиционная автоматическая коробка передач. На втором месте стоят DSG и вариатор», — добавил собеседник информагентства.