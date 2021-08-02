Автоэксперт назвал преимущества механики перед автоматом

Люди в последние годы все чаще выбирают машины с автоматической коробкой передач. Однако, по словам автомобильного эксперта Михаила Колодочкина, у механической коробки передач есть существенные преимущества перед автоматом, передала «Вечерняя Москва».

Первая из них — цена. Автомобили с механической коробкой передач стоят дешевле, чем машины с автоматом. Кроме того, машины с механикой неприхотливы в обслуживании.

«Ремонт и обслуживание автомата обойдется вам гораздо дороже, чем ремонт механики. АКП более прихотлива, а с „механикой“ почти ничего случиться не может. Также автоматы требуют специальных жидкостей: это уже не масло, а так называемая жидкость для автоматической коробки», — сказал Колодочкин.

Еще один плюс автомобилей с механикой — способность преодолевать труднопроходимые участки пути. Эксперт пояснил: если автомобиль, например, застрял в яме, в случае с механикой из нее можно будет выбраться, раскачиваясь. С автоматом так сделать не получится.

Эксперт добавил, что машины с АКП будут продолжать набирать популярность из-за простоты управления.