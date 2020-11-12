Автоэксперт назвал последствия идеи разрешить водить машину с 17 лет

«Сейчас у молодых людей и стаж небольшой, и опыт маленький, и энергетика особая, поэтому они часто являются виновниками ДТП. Если еще на год снизить возраст, то, считайте, что количество дорожно-транспортных происшествий мы существенно увеличим», — пояснил специалист.

Специалист подчеркнул, что крайне негативно относится к подобному предложению. Он напомнил, что совершеннолетие наступает в 18 лет. В этом возрасте у человека появляется правоспособность и законная возможность управлять машиной.