Автоэксперт назвал популярные машины у пенсионеров в России

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, какие машины предпочитают российские пенсионеры. Об этом сообщило ИА Nation News.

Одной из таких оказалась Lada Granta. Она сравнительно недорогая и при этом достаточно качественная. Также популярностью пользуется Datsun on-DO. По цене и характеристикам она схожа с Lada Granta, но более надежна.

Чуть дороже стоит Renault Logan, но этот автомобиль тоже довольно востребован. Он удобен для городских и загородных поездок, а также тратит мало топлива.

«Пенсионеры покупают разные автомобили: и новые, и подержанные, все зависит от их доходов. Все-таки, большинство, если брать в среднем по России, покупают автомобили б/у», — рассказал Кадаков.

Директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко заявил, что сейчас на вторичном рынке автомобилей наблюдается повышенный спрос на фоне дефицита новых машин. Хороших предложений у дилеров практически не осталось. При этом не стоит торопиться покупать автомобили, считают эксперты.