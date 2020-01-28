Автоэксперт назвал ошибки при торможении в гололед

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов отметил, что сейчас сложно найти машину, которая не оборудована ABS — антиблокировочной системой. А она создана как раз для того, чтобы обеспечить безопасное торможение.

«Эта система занята тем, что быстро-быстро повышает и снижает давление в тормозных магистралях, распуская и зажимая колодки. Когда она вступит в работу, вы поймете по быстрому биению педали и характерному хрусту. Ваше дело — только держать руль и жать на педаль тормоза. Причем жать от души, как говорится, становиться всем весом», — отметил Пименов.

А вот многие известные советы он назвал устаревшими. Например, часто можно встретить рекомендацию имитировать работу ABS быстрыми нажатиями педали тормоза. Эксперт отметил, что ни один человек не сможет нажимать на педаль с частотой до 20 раз в секунду. Кроме того, этот навык нужно тренировать, иначе в экстренной ситуации тормозной путь может только увеличиться.

Водителям, управляющим автомобилями с механической коробкой передач, могут посоветовать тормозить, последовательно переключаясь «вниз» вплоть до первой передачи. Пименов заметил, что при экстренном торможении это вряд ли применимо.

Также нельзя использовать ручник при гололеде. В таком случае задние колеса заблокируются, а машина начнет скользить и может пойти боком.

Вместо этого Пименов посоветовал держать дистанцию и тормозить с запасом.