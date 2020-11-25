Автоэксперт назвал новые причины аннулирования водительских прав

Уточняется, что в регламенте прописаны такие причины, как истечение срока действия удостоверения, изменение содержащихся в нем персональных данных владельца, а также сильный износ и повреждение прав.

Еще основаниями для административной процедуры станут нарушения в удостоверении, его утрата, выдача нового, а также появление медицинских противопоказаний для вождения или смерть водителя.

«Все эти причины абсолютно вменяемые, пока это проект, но его, скорее всего, примут. Вопрос в том, что аннулирование должно происходить также, как и при совершении серьезных ДТП, по суду, а не по мнению инспектора», — заметил Ломанов.

Он подчеркнул, что все нюансы должны быть строго прописаны, чтобы не оставить шанса для совершения коррупционных действий.