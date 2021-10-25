Автоэксперт назвал машины, которые идеально подойдут для женщин

Выбор автомобилей для представительниц прекрасного пола на российском рынке довольно ограничен. Однако это не означает, что женщина не сможет выбрать для себя подходящую марку. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, написал сайт NEWS.ru.

«Если дама является матерью двух-трех детей, то очевидно, что в ее гараже не будет Opel Corsa, а будет большой автомобиль, если позволяют финансы. В западных странах очень часто можно встретить, что муж едет на Smart, а жена-домохозяйка — на дорогой большой машине, типа Grand Cherokee или Range Rover. Поэтому сказать прямо о ярко выраженных женских авто сложно», — заявил Хайцеэр.

По словам автоэксперта, к женским автомобилям можно отнести Hyundai Solaris. Также есть маленький Volkswagen Polo, но непонятно, «женский» это автомобиль или «мужской». Зато Citroen C3 вполне можно рассматривать как «женский».

«В премиальном классе можно выделить Range Rover Evoque. В нашем понимании это очень женский автомобиль, уже становится немного молодежным на вторичке. Но, повторюсь, очень много скучных автомобилей. Что может быть скучнее Solaris или седана Polo? Европейский потребитель вздрагивает, когда слышит о них. Из совсем дорогих можно рассмотреть Jaguar E-Pace, который уже продается у нас несколько лет», — заключил Хайцэер.