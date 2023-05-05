Транспорт 05 мая 2023, 07:28 Автоэксперт назвал ключевую фразу для защиты от мошенников на дороге Автоэксперт Шапарин предложил вызывать ГИБДД на ДТП, чтобы спугнуть организаторов подстав РИА «Новости»

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Организаторы автоподстав не заинтересованы в официальном оформлении ДТП, поэтому спугнуть мошенников поможет фраза о вызванном ГИБДД. Об этом радиостанции Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, владельцы подержанных, но некогда дорогих иномарок провоцировали ДТП и требовали с водителей компенсации, как при аварии с новой машиной. Например, мошенники использовали старые Mercedes и требовали денег за царапину. Антон Шапарин призвал не идти на поводу у преступников и принципиально действовать в правовом поле.

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«Если у вас есть страховка, то автоподставщикам можно сказать простую фразу: „Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП“. Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится, он попытается решить вопрос на месте», — сказал специалист.

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