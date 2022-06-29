Автоэксперт назвал бессмысленной отмену штрафов за мелкие нарушения ПДД

Госдума подготовила законопроект об отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «360» поделился мнением, что автодорожное законодательство нуждается в более серьезных изменениях.

По его мнению, небольшие поправки не имеют особого смысла.

«Я вообще считаю, что кодекс об автомобильных правонарушениях надо полностью переписывать. И такая работа идет, насколько я знаю», — отметил он.

Моржаретто отметил, что сейчас в ПДД есть диспропорции по многим видам правонарушений. Однако небольшими изменениями ситуацию не исправить, необходимо поменять структуру законодательства.

«Надо целиком переписать документы и сделать все это так, чтобы все было примерно равнозначно. То есть разделить нарушения по группам и прописать их по частям», — предложил Моржаретто.

Он отметил, что определенная несостыковка есть в отмене техосмотра для всех видов транспорта. По его словам, это неправильно, поскольку для частных машин подобное послабление допустимо, а вот для перевозчиков опасного груза — нет.