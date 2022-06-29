Автоэксперт назвал бессмысленной отмену штрафов за мелкие нарушения ПДД
Автоэксперт Моржаретто предложил полностью переписать наказания за нарушения ПДД
Госдума подготовила законопроект об отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «360» поделился мнением, что автодорожное законодательство нуждается в более серьезных изменениях.
По его мнению, небольшие поправки не имеют особого смысла.
«Я вообще считаю, что кодекс об автомобильных правонарушениях надо полностью переписывать. И такая работа идет, насколько я знаю», — отметил он.
Моржаретто отметил, что сейчас в ПДД есть диспропорции по многим видам правонарушений. Однако небольшими изменениями ситуацию не исправить, необходимо поменять структуру законодательства.
«Надо целиком переписать документы и сделать все это так, чтобы все было примерно равнозначно. То есть разделить нарушения по группам и прописать их по частям», — предложил Моржаретто.
Он отметил, что определенная несостыковка есть в отмене техосмотра для всех видов транспорта. По его словам, это неправильно, поскольку для частных машин подобное послабление допустимо, а вот для перевозчиков опасного груза — нет.