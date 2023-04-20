20 апреля 2023, 13:37
Автоэксперт Моженков посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля
В ближайшие годы ожидать возвращения известных автомобильных брендов на отечественном рынке не стоит. Лучше всего покупку машины не откладывать, сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, на сегодняшний день главную конкуренцию российским моделям составляют китайские машины. Условия рынка влияют на ценообразование и улучшение качества моделей, добавил Моженков.
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Он также подчеркнул, что уже этим летом на российском авторынке может появиться иранский бренд.
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