Транспорт 20 апреля 2023, 13:37 Автоэксперт Моженков посоветовал россиянам не откладывать покупку автомобиля

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В ближайшие годы ожидать возвращения известных автомобильных брендов на отечественном рынке не стоит. Лучше всего покупку машины не откладывать, сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, на сегодняшний день главную конкуренцию российским моделям составляют китайские машины. Условия рынка влияют на ценообразование и улучшение качества моделей, добавил Моженков.

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Он также подчеркнул, что уже этим летом на российском авторынке может появиться иранский бренд.