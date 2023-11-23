Транспорт 23 ноября 2023, 12:04 Автоэксперт Мосеев: цены на машины в 2023 году поднялись от 8 до 18% в зависимости от бренда

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Цены на российском авторынке в 2023 году увеличились на 8-18% в зависимости от бренда и модели. Об этом сообщил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с ИА НСН.

По его словам, наименьшее повышение стоимости зафиксировали у «АвтоВАЗа» и китайской компании Haval.

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Специалист также добавил, что в 2024-м производители транспортных средств в РФ планируют продать 1,8 миллиона автомобилей. Однако такие показатели невозможны, считает Мосеев.