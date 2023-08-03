03 августа 2023, 16:54
Автоэксперт Мосеев назвал незаметным для России запрет реэкспорта автомобилей из Грузии
Запрет Грузии на экспорт и реэкспорт американских машин в Россию станет незаметным для авторынка. Об этом сообщил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, Грузия является далеко не первым каналом поставок европейских и американских машин в Россию. В этом вопросе лидирует Китай, который производит большую часть всех автомобилей.
Реклама
Отмечается, что запрет на реэкспорт машин из Грузии в Россию вступил в силу 1 августа.
Машины
Реклама
Реклама