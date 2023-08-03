Транспорт 03 августа 2023, 16:54 Автоэксперт Мосеев назвал незаметным для России запрет реэкспорта автомобилей из Грузии

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Запрет Грузии на экспорт и реэкспорт американских машин в Россию станет незаметным для авторынка. Об этом сообщил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, Грузия является далеко не первым каналом поставок европейских и американских машин в Россию. В этом вопросе лидирует Китай, который производит большую часть всех автомобилей.

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Отмечается, что запрет на реэкспорт машин из Грузии в Россию вступил в силу 1 августа.