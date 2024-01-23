23 января 2024, 16:16
Автоэксперт Мосеев: наиболее значительный избыток нераспроданных машин в России наблюдается у Chery
Автоэксперт Олег Мосеев сообщил, что на российском автомобильном рынке наиболее значительный избыток нераспроданных машин наблюдается у китайского бренда Chery. Об этом написала «Газета.ru».
«У Chery есть избыточное количество машин. Из первой пятерки марок, кто много продает, Chery — самый отличившийся в этом смысле бренд», — процитировал kp.ru специалиста.
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Что касается превышения показателей, здесь отличились бренды Geely или Exeed, добавил Мосеев.
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