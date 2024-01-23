Транспорт 23 января 2024, 16:16 Автоэксперт Мосеев: наиболее значительный избыток нераспроданных машин в России наблюдается у Chery

Читать 360tv в

Автоэксперт Олег Мосеев сообщил, что на российском автомобильном рынке наиболее значительный избыток нераспроданных машин наблюдается у китайского бренда Chery. Об этом написала «Газета.ru».

«У Chery есть избыточное количество машин. Из первой пятерки марок, кто много продает, Chery — самый отличившийся в этом смысле бренд», — процитировал kp.ru специалиста.

Реклама

Что касается превышения показателей, здесь отличились бренды Geely или Exeed, добавил Мосеев.