Транспорт 08 февраля 2024, 15:41 Автоэксперт Мосеев: машины Lada по-прежнему остаются самыми популярными в РФ

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Самыми популярными среди россиян автомобилями по-прежнему остаются машины Lada. При этом китайские модели также продолжают удерживать свою долю, сообщил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, в начале 2024 года китайские Haval и Geely обогнали Chery, которая долгое время была лидером продаж. В целом в январе на отечественном авторынке продали на 69% машин больше по сравнению с прошлогодними показателями.

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«По сравнению с декабрем 2023 года январь 2024 года сократился на 31%, но это в рамках длинных статистических погрешностей, так как январь всегда уступает декабрь в продажах», — отметил Мосеев.