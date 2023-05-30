Транспорт 30 мая 2023, 16:53 Автоэксперт Моржаретто заявил, что китайские машины могут конкурировать с дорогими брендами

Читать 360tv в

Китайские автопром развивается семимильными шагами, поэтому машины уже могут конкурировать с ведущими брендами. Таким мнением поделился с радиостанцией Sputnik автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, российские автолюбители еще не до конца доверяют китайским машинам. Потому что у них еще осталась мысль, что они недостаточно качественные. Но автомобили, которые везли в Россию 10 лет назад, не идут ни в какое сравнение с современными.

Реклама

«Но то, что привозили в 2019–2023 годах, — это уже очень серьезно, это вполне может конкурировать без скидки на происхождение с самыми „родовитыми“ брендами из Европы, Америки и Японии. Китайские компании совершили гигантский рывок в последние годы с точки зрения качества, дизайна, технологий, инженерных решений», — подчеркнул Игорь Моржаретто.

Авторы: