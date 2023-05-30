30 мая 2023, 16:53
Автоэксперт Моржаретто заявил, что китайские машины могут конкурировать с дорогими брендами
Китайские автопром развивается семимильными шагами, поэтому машины уже могут конкурировать с ведущими брендами. Таким мнением поделился с радиостанцией Sputnik автоэксперт Игорь Моржаретто.
По его словам, российские автолюбители еще не до конца доверяют китайским машинам. Потому что у них еще осталась мысль, что они недостаточно качественные. Но автомобили, которые везли в Россию 10 лет назад, не идут ни в какое сравнение с современными.
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«Но то, что привозили в 2019–2023 годах, — это уже очень серьезно, это вполне может конкурировать без скидки на происхождение с самыми „родовитыми“ брендами из Европы, Америки и Японии. Китайские компании совершили гигантский рывок в последние годы с точки зрения качества, дизайна, технологий, инженерных решений», — подчеркнул Игорь Моржаретто.
Машины
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