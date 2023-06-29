Транспорт 29 июня 2023, 17:47 Автоэксперт Моржаретто выступил против установления максимальной наценки в 15% на отечественные машины

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Нельзя устанавливать максимальную наценку на российские автомобили в размере 15%, потому что это неэффективно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, в настоящее время главная проблема заключается в дефиците доступных по цене машин. И установление наценки ситуации не изменит.

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«Единственный способ борьбы с накручиванием цен — это ликвидация дефицита. Пока будет дефицит, будет и повышение цен», — подчеркнул автоэксперт.

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