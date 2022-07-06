Автоэксперт Моржаретто высказался об идее Москвы создавать свой транспорт

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным приняли решение о партнерстве в сфере создания легковых автомобилей. Партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал эту идею. Об этом сообщил RT.

«Мы оказались в новой, совершенно исторической ситуации, когда нам надо самостоятельно, по большей степени, развивать свой автопром», — считает специалист.

Эксперт пояснил, что на первых порах автомобили в городе будут создавать с помощью метода крупноузловой сборки. В дальнейшем в Москве планируют создать собственную платформу для выпуска различных авто.