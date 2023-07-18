Транспорт 18 июля 2023, 15:46 Автоэксперт Моржаретто высказался о запрете ввоза японских машин в Россию Автоэксперт Моржаретто: запрет на ввоз японских машин в Россию не останется незамеченным

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Япония решила запретить экспорт автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра в Россию. Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что такой ход не останется незамеченным. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист подчеркнул, что ограничение касается автомобилей б/у, так как новые машины поставлять в страну перестали давно. По его словам, российские продавцы постараются закупить как можно больше подобных машин до вступления санкций в силу.

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«Для российских покупателей будет сильно ограничен выбор праворульных машин», — отметил эксперт.