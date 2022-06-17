Автоэксперт Моржаретто высказался о требовании для иностранцев получать российские права

Иностранцев планируют обязать получать водительские права в России в течение года после получения вида на жительство. Однако это решение может повысить уровень коррупции. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Чиновники перекладывают проблемы на чужие плечи. У нас МВД никак не может договориться со странами Таможенного союза об обмене базой данных. Соответственно, в отсутствие этой базы данных сотрудник полиции не может проверить, есть ли у гражданина Кыргызстана права или нет», — пояснил специалист.

При этом, по словам Моржаретто, многие иностранцы приезжают в страну для того, чтобы заработать денег. У них не будет времени и средств для того, чтобы снова обучаться на права. Такой подход в разы повысит уровень коррупции.