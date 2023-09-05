Транспорт 05 сентября 2023, 18:08 Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал подорожание легковых автомобилей в России в сентябре

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с журналистами kp.ru спрогнозировал подорожание легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года.

По его словам, еще в августе продавцы сохраняли прежние цены, поскольку машины ввозились по старому курсу доллара и до введения утилизационного сбора.

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В топ самых продаваемых марок вошли LADA, Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda, отметил Моржаретто.