05 сентября 2023, 18:08
Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал подорожание легковых автомобилей в России в сентябре
Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с журналистами kp.ru спрогнозировал подорожание легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года.
По его словам, еще в августе продавцы сохраняли прежние цены, поскольку машины ввозились по старому курсу доллара и до введения утилизационного сбора.
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В топ самых продаваемых марок вошли LADA, Chery, Haval, Geely, Changan, Omoda, отметил Моржаретто.
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