Транспорт 13 июня 2023, 17:52 Автоэксперт Моржаретто рассказал, смогут ли беспилотные КамАЗы заменить дальнобойщиков Эксперт Моржаретто заявил, что в ближайшее время отказаться от дальнобойщиков не выйдет

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Беспилотные КамАЗы на данный момент не способны заменить дальнобойщиков. Водителям необходимо будет находиться в салоне. Такой информацией поделился автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, сейчас не хватает возможностей для введения автопилота. Он подчеркнул, что для беспилотных КамАЗов необходимо вводить скоростные трассы без светофоров и отдельные полосы.

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«На сегодняшний день это не будет массовым явлением. Чтобы запустить такие грузовики из Петербурга в Москву и обратно, надо настроить обход Твери», — рассказал Моржаретто.