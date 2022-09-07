Автоэксперт Моржаретто рассказал о ситуации на рынке авто к концу 2022 года | 360°

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Автоэксперт Моржаретто рассказал о ситуации на рынке авто к концу 2022 года

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К концу 2022 года 60% авторынка займут китайские автомобили, а также АвтоВАЗ. Таким мнением поделился эксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Параллельный импорт играет свою роль. Он очень хорошо уже сработал с точки зрения поставки комплектующих, запчастей, расходников и так далее. Тут уже заметны некие итоги. Можно уже сказать, что у нас не все хорошо, но уже ситуация намного лучше», — пояснил эксперт.

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При этом специалист пояснил, что благодаря параллельному импорту в Россию попадают премиальные кроссоверы, которые произвели в Европе или США. Он пояснил, что большую часть рынка займут автомобили, которые произвели в Китае, а также отечественные машины производства АвтоВАЗ.

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