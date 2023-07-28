Транспорт 28 июля 2023, 14:06 Автоэксперт Моржаретто рассказал, каких японских автомобилей может лишиться российский рынок Автоэксперт Моржаретто заявил, Nissan Leaf может пропасть с российского рынка

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В связи с санкциями и сложной экономической ситуацией из России могут пропасть японские электромобили и гибридные авто. Такое мнение высказал автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в ближайшее время произойдет повышение утилизационного сбора и введение пошлин. Перед этим в страну успеют поставить японские автомобили, которых хватит на несколько месяцев. Однако Россия может лишиться таких автомобилей, как Nissan Leaf или Toyota Prius.

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«Также в Россию не будут поступать все большие машины с мощными двигателями, которые раньше к нам везли очень активно. Например, это Toyota Land Cruiser, а также пикапы Toyota, Nissan и Mitsubishi», — заметил Моржаретто.