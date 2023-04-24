Транспорт 24 апреля 2023, 20:32 Автоэксперт Моржаретто раскритиковал идею о разрешении тонировки передних стекол машины Автоэксперт Моржаретто заявил, что тонировка передних стекол сократит угол обзора

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Тонирование передних боковых стекол автомобиля может сократить угол обзора. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщил RT.

В России предложили снять ограничения на тонирование передних боковых стекол автомобиля. Однако специалист подчеркнул, что сейчас в стране действуют не самые жесткие требования.

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«Есть целый ряд стран, где климат более жаркий, но там все равно тонировка передних стекол запрещена категорически», — отметил Моржаретто.

Среди таких стран — Азербайджан и Грузия.

По словам специалиста, ночью тонированные стекла могут сильно сокращать угол обзора. Водитель не сможет увидеть то, что происходит по левую сторону от машины.