24 апреля 2023, 20:32
Автоэксперт Моржаретто раскритиковал идею о разрешении тонировки передних стекол машины
Автоэксперт Моржаретто заявил, что тонировка передних стекол сократит угол обзора
Тонирование передних боковых стекол автомобиля может сократить угол обзора. Таким мнением поделился автоэксперт Игорь Моржаретто. Об этом сообщил RT.
В России предложили снять ограничения на тонирование передних боковых стекол автомобиля. Однако специалист подчеркнул, что сейчас в стране действуют не самые жесткие требования.
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«Есть целый ряд стран, где климат более жаркий, но там все равно тонировка передних стекол запрещена категорически», — отметил Моржаретто.
Среди таких стран — Азербайджан и Грузия.
По словам специалиста, ночью тонированные стекла могут сильно сокращать угол обзора. Водитель не сможет увидеть то, что происходит по левую сторону от машины.
Машины
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