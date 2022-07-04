Автоэксперт Моржаретто посоветовал россиянам не жалеть денег на автострахование

Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил российским автомобилистам, почему не стоит жалеть денег на страхование машины. По его словам, в обязательном порядке стоит страховать автомобили не старше трех лет, чтобы избежать угонов, написал сайт NEWS.ru.

Сейчас страховые компании идут навстречу своим клиентам и предоставляют рассрочку, добавил он.

«Что касается бытовых советов — не бросайте автомобиль надолго в том месте, где его никто не видит. Создайте некие препятствия для угонщиков. Лучше оставить на охраняемой стоянке, если такой нет — то под фонарем, под камерой. Если боитесь, то к штатной противоугонной системе добавьте еще одну, только не самостоятельно, а у уполномоченного дилера, чтобы не глючило и не лишили гарантии, если машина новая <…>», — сообщил Моржаретто.

Он также порекомендовал установить в машинах механические, либо спутниковые противоугонные системы.