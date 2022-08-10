Автоэксперт Моржаретто оценил идею ограничения использования курьерами мобильных телефонов

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT прокомментировал предложение ограничить использование телефонов курьерами на электросамокатах без специальных удерживающих средств. С такой инициативой ранее выступил депутат Госдумы Василий Власов.

«Инициатива понятна. Это забота о безопасности и самих курьеров, и пешеходов. С другой стороны, мне кажется, что попытка регламентировать все действия или малейшие отклонения от нормы на уровне Государственной думы — это несколько странно», — сказал специалист.

По его словам, такие ограничения могут вводиться только самими компаниями, которые нанимают курьеров.

«Это должно быть прописано в правилах. И там же могут быть прописаны и штрафы, и наказания. Тем более что, даже если будет специальный закон и штраф, непонятно, каким образом это будет администрироваться», — считает Моржаретто.