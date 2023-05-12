Транспорт 12 мая 2023, 17:53 Автоэксперт Моржаретто назвал российский электромобиль «Атом» перспективным

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Российский электромобиль «Атом» имеет хорошие перспективы, но в сложившихся условиях крайне сложно давать какие-то точные прогнозы. Об этом ИА «НСН» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, раньше планирование российского автопрома опиралось на сроки от пяти до семи лет. Но теперь ситуация в корне изменилась, и речь идет уже, максимум, о месяце.

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«Это только концепт, а не серийный или предсерийный автомобиль — он не ездит. Показали, что разработка идет, есть такие-то перспективы. Амбициозные планы, заложены хорошие характеристики, но говорить, что будет к 2025 году, сложно», — подчеркнул Игорь Моржаретто.

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