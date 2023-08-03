Транспорт 03 августа 2023, 17:33 Автоэксперт Моржаретто: чиновники не пересядут на АвтоВАЗ, ГАЗ или УАЗ

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Российские чиновники не пересядут на отечественные машины АвтоВАЗ, ГАЗ или УАЗ. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что высшему руководству страны следует ездить только на машинах российских производителей.

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По мнению автоэксперта, это произойдет только в том случае, если на заводах в РФ будут собирать зарубежные автомобили под российскими брендами.