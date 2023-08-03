03 августа 2023, 17:33
Автоэксперт Моржаретто: чиновники не пересядут на АвтоВАЗ, ГАЗ или УАЗ
Российские чиновники не пересядут на отечественные машины АвтоВАЗ, ГАЗ или УАЗ. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что высшему руководству страны следует ездить только на машинах российских производителей.
Реклама
По мнению автоэксперта, это произойдет только в том случае, если на заводах в РФ будут собирать зарубежные автомобили под российскими брендами.
Машины
Реклама
Реклама