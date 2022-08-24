Автоэксперт Мягков: стоит присмотреться к японским автомобилям

Руководитель компании «Japan Expert» Марк Мягков посоветовал российским гражданам, желающим поменять автомобиль, присмотреться к японским и корейским производителям. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Автоэксперт отметил, что сегодня продолжает наблюдаться выгодный курс, чтобы привезти автомобиль из азиатских стран.

«Курс продолжает понемногу падать, поэтому нельзя упустить шанс приобрести автомобиль по выгодной цене. После праздников в Японии цены чуть-чуть стали ниже, а машин стало больше, но это долго не продлится — всего несколько недель и машин вновь станет мало. Возможно, японцы опять начнут повышать цены», — сообщил Мягков.

Он добавил, что вместо подержанных автомобилей, которые стали стоить втридорога, лучше приобрести новый японский автомобиль.