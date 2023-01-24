Транспорт 24 января 2023, 15:18 Автоэксперт Меренков рассказал о возможных сценариях покупки автомобиля в России Автоэксперт Маренков: сценарий А предполагает покупку нового авто, произведенного в стране

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Сотрудник кафедры управления транспортными комплексами Государственного университета управления Артем Меренков в разговоре с Lenta.ru озвучил возможные сценарии покупки нового автомобиля на отечественном рынке.

По его словам, первым вариантом является приобретение авто российского производства. Однако за него придется отдать не менее 2,3 миллиона рублей.

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«Это приличная сумма для среднестатистического россиянина, чаще всего неподъемная. Выходом может стать автокредит или льготные программы Минпромторга», — сказал автоэксперт.

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Он напомнил, что приобрести автомобили иностранного производства можно лишь через параллельный импорт, основными импортерами которых являются Китай, Казахстан, Южная Корея, Киргизия и ОАЭ.

Еще один вариант приобрести автомобиль в России по умеренной цене — это присмотреться к машинам с пробегом, резюмировал Меренков.

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