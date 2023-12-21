Транспорт 21 декабря 2023, 18:55 Автоэксперт Мельников: проблема с нехваткой парковок в Москве не связана с каршерингом

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Нехватка парковочных мест характерна для любых мегаполисов, эта проблема в Москве никак не связана с каршеринговыми автомобилями. Об этом сообщил директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников в беседе с «Известиями».

По его словам, многие дворы без шлагбаумов действительно могут быть загружены каршеринговыми машинами, но их доля не является критичной. В Москве в целом не хватает парковочных мест, причем это мировая проблема.

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«В этом случае всегда будет тот или иной дефицит, так что говорить о том, что исключительно из-за каршеринга негде припарковаться, я бы не стал», — отметил Мельников.