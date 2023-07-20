20 июля 2023, 18:57
Автоэксперт Мельников предложил учить езде на самокатах на уроках физкультуры
Бесполезно запрещать электросамокаты или вводить в их отношении масштабные ограничительные меры, лучше безопасно интегрировать их в современную жизнь. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эксперт в области дорожной безопасности Вадим Мельников.
Он предложил приучать детей к культуре вождения двухколесного транспорта со школы.Это можно было бы делать на уроках физической культуры. Таким образом самокаты смогут органично вписаться в жизнь современного человека наряду с машинами.
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