Транспорт 20 июля 2023, 16:13 Автоэксперт Мельников предложил учить детей управлению самокатами в школе, чтобы снизить число аварий

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Уроки по управлению электросамокатами нужно вводить со школьной скамьи, и это поможет снизить количество ДТП с участием двухколесного транспорта. Об этом радиостанции Sputnik рассказал эксперт в области дорожной безопасности Вадим Мельников.

По его мнению запрещать арендовать электросамокаты или вводить еще какие-то жесткие ограничения неразумно. С таким же успехом можно начать избавляться от автомобилей на дороге, чтобы не было аварий, передает «Ямал-Медиа». Эксперт отметил, это электросамокаты — это удобный вид транспорта, который вписывается в реалии современного мира. Поэтому нужно воспитывать в людях культуру безопасного вождения, причем начинать делать это как можно раньше.

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