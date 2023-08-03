Транспорт 03 августа 2023, 17:16 Автоэксперт Матягин: повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль дальних грузоперевозок

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Сейчас в России наблюдается острый дефицит водителей-дальнобойщиков. Даже существенное повышение зарплат не помогает привлечь в эту отрасль молодых специалистов, сообщил автоэксперт Владимир Матягин «Национальной службе новостей».

По словам специалиста, на сегодняшний день стране не хватает порядка 100-150 тысяч водителей. Матягин связал такую тенденцию с непрестижностью профессии среди молодежи.

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Кроме того, автоэксперт отметил, что молодые люди не хотят работать на старых машинах и уезжать далеко от семьи даже за зарплату выше среднего.