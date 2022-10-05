Автоэксперт Мартыненко рекомендовал смотреть на коробку передач при выборе подержанной машины | 360°

Транспорт 05 октября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber Автоэксперт Мартыненко рекомендовал смотреть на коробку передач при выборе подержанной машины

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Автоэксперт Виктор Мартыненко посоветовал обратить внимание на работу коробки передач при выборе машины на вторичном рынке. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что для начала следует определиться: автоматическая или механическая. Многие предпочитают первый вариант, но следует понимать, что автоматические коробки передачи бывают разные: гидравлические и вариаторы.

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«И вот здесь нужно обратить внимание, если вы выбираете машину с вариатором, вы не почувствуете никаких переключений», — пояснил Мартыненко.

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По словам эксперта, если скорости переключаются рывками, машину не стоит брать.

У гидравлической версии это происходит с мягкими подергиваниями. Но слишком долгое переключение также говорит о некорректной работе автомобиля.

То же самое касается роботизированной коробки передач, добавил Мартыненко.

«Слишком долго может коробка переключаться, тогда на это нужно обратить внимание и проверить уже с помощью диагностического центра», — заключил он.

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