Автоэксперт Мартыненко рекомендовал смотреть на коробку передач при выборе подержанной машины | 360°

Все новости

Мир

05 октября 2022, 15:09

СМИ: «Алросу» исключили из санкционного списка ЕС

Спорт

05 октября 2022, 15:08

Кремлев призвал все международные федерации отменить отстранение российских спортсменов

Реклама

Важное

05 октября 2022, 15:08

ВС РФ уничтожили более 90 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Спецоперация

05 октября 2022, 15:08

ВС России уничтожили ангар с украинскими Bayraktar из «Искандера»

Подмосковье

05 октября 2022, 15:07

Врачи из Подмосковья спасли пенсионерку с опухолью размером 15 см в полости живота

Подмосковье

05 октября 2022, 15:01

Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки животных в поездах ЦППК

Знаменитости

05 октября 2022, 15:01

Украинские СМИ сообщили, что Пугачева получила гражданство Израиля

Мир

05 октября 2022, 14:58

Финляндия потратит €6 млн на строительство забора на границе с Россией — СМИ

Спецоперация

05 октября 2022, 14:58

Жителей 8 городов эвакуировали в Херсонской области

Транспорт

05 октября 2022, 14:52

Автоэксперт Мартыненко рекомендовал смотреть на коробку передач при выборе подержанной машины

Читать 360tv в

Автоэксперт Виктор Мартыненко посоветовал обратить внимание на работу коробки передач при выборе машины на вторичном рынке. Об этом сообщило ИА Nation News.

Он отметил, что для начала следует определиться: автоматическая или механическая. Многие предпочитают первый вариант, но следует понимать, что автоматические коробки передачи бывают разные: гидравлические и вариаторы.

Реклама

«И вот здесь нужно обратить внимание, если вы выбираете машину с вариатором, вы не почувствуете никаких переключений», — пояснил Мартыненко.

Реклама

По словам эксперта, если скорости переключаются рывками, машину не стоит брать.

У гидравлической версии это происходит с мягкими подергиваниями. Но слишком долгое переключение также говорит о некорректной работе автомобиля.

То же самое касается роботизированной коробки передач, добавил Мартыненко.

«Слишком долго может коробка переключаться, тогда на это нужно обратить внимание и проверить уже с помощью диагностического центра», — заключил он.

Машины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама