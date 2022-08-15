Автоэксперт Мартыненко рассказал, как поступить, если автомобиль сломался в глухой местности

Бывают случаи, когда автомобиль ломается во время поездки по глухой местности. Руководитель школы контраварийной подготовки, автоэксперт Виктор Мартыненко рассказал, как быть в подобной ситуации. Об этом сообщило URA.ru.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо преодолеть состояние паники. По его словам, в таком состоянии человек теряет способность рационально мыслить.

«Вообще нужно смотреть, когда вы выезжаете, когда начинает темнеть. Многие не учитывают временной фактор, вечером выехали, начинает темнеть, и это приводит к большим приключениям», — заметил Мартыненко.

В случае поломки мужчина посоветовал оставить машину на дороге и пойти трассе в обратном направлении. Таким образом удастся выйти к оживленной местности.

Кроме того, перед выездом необходимо подготовиться на случай непредвиденных ситуаций. Важно предупредить близких о том, как будет пролегать ваш маршрут.

«В идеале в одного лучше не выезжать, потому что какая-то помощь может понадобиться. Допустим, в грязи оступились, подвернули ногу и нужна будет физическая сила», — отметил специалист.