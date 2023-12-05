Транспорт 05 декабря 2023, 12:33 Автоэксперт Мартыненко: не стоит сильно нажимать на газ, если авто застряло в снегу во дворе

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После сильных снегопадов многие водители сталкиваются с трудностями при выезде со двора. О том, как ездить по заснеженным узким улицам, рассказал автоэксперт Виктор Мартыненко сайту телеканала «Мир 24».

По его словам, не стоит сильно нажимать на газ, если машина застряла в снегу. Лучше всего в таких ситуациях использовать инерцию автомобиля, в противном случае колеса начнут буксовать. Также все ледяные неровности всегда нужно проезжать более интенсивно.

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Кроме того, в момент максимального сближения со встречным автомобилем ни в коем случае нельзя трогать тормоз — только так машина не зацепит соседнее авто, добавил Мартыненко.