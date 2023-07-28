Транспорт 28 июля 2023, 18:58 Автоэксперт Манн заявила, параллельный импорт увеличится в случае запрета на экспорт японских авто в Россию

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Если Япония все же введет запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, то главным последствием станет увеличение параллельного импорта. Об этом The Russian News рассказала автоэксперт Юлия Манн.

По ее мнению, также поднимутся и цены. Причем эксперт прогнозирует, что рост будет в два-три раза. Кроме того, остро встанет проблема с запчастями для японских авто.

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