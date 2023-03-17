Транспорт 17 марта 2023, 12:47 Автоэксперт Максим Ракитин рассказал, в чем опасность езды по лужам

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Приход весны сопровождается огромными лужами на дорогах, и езда по ним вредит шинам и двигателю. Об этом радиостанции Sputnik рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Первая опасность лужи в том, что водитель не знает ее глубины. Кроме того, у нее могут быть острые края, которые повредят шину. Заехать в такую лужу на большой скорости может быть чревато потерей колеса.

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Кроме того, от воды может пострадать электроника автомобиля. Еще она может попасть в блок предохранителя, который обычно расположен под капотом.

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«Гидроудар от лужи — это мгновенная смерть мотора. Если вода через воздушный фильтр попадет в двигатель, тот отправится на помойку», — отметил Максим Ракитин.

Он посоветовал проезжать лужу на небольшой скорости. А также следить за тем, как преодолевают препятствие другие авто.

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