Транспорт 17 февраля 2023, 16:35 Автоэксперт Максим Ракитин предупредил, что на рынке машинных масел появилось много подделок

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Количество подделок машинных масел в последнее время растет с огромной скоростью. Об этом радиостанции Sputnik рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Контрафакта стало больше после того, как из России ушли иностранные производители. А использование подделок может серьезно нарушить работу двигателя. Поэтому нужно основательно подходить к покупке этого расходного материала. В идеале — пользоваться проверенной станцией техобслуживания, где просто нет смысла обманывать постоянных клиентов. Также не стоит гнаться за дешевизной.

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«Самое главное — отказаться навсегда от покупки масла по объявлениям на маркетплейсах, на непонятных авторынках и по очень низким ценам», — сказал Максим Ракитин.

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